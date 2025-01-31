Комиссия парламента о внешнем вмешательстве в информационное пространство Азербайджана

Временная комиссия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики против иностранных вмешательств и гибридных угроз в рамках своих полномочий регулярно проводит анализ случаев гибридных угроз. Так, выявлено вмешательство в информационное пространство Азербайджана со стороны одной из соседних стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики против иностранных вмешательств и гибридных угроз.

Согласно информации, были установлены факты, что манипулятивная и скоординированная пропаганда ведется в основном через платформы социальных сетей и на разных языках, в том числе создаются новостные ресурсы на азербайджанском языке с целью прямого воздействия на общественное мнение.

В кампании также был использован метод клонирования некоторых страниц, действующих в азербайджанском сегменте платформы Facebook. В качестве примера можно привести страницы, функционирующие под названиями "Nə var, Nə yox?", "Bizim Azərbaycan", "Azerbaijan Daily", "Xəbərlər və Hadisələr", "Yerli media" и другие.

Так, при анализе медиа-кампании, проводимой в массовой форме на интернет-ресурсах в связи с крушением при выполнении рейса Баку-Грозный пассажирского самолета "Embraer 190", принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", были выявлены факты публикаций в виде кластеров на "новостных" ресурсах и интернет-ботах (программы, выполняющие автоматизированные задачи) отвлекающих внимание тезисов, не отражающих реалий о причине происшествия. В качестве другой тактики можно привести случаи незаконной киберактивности с использованием технологий "deepfake" и имитацией заявлений главы государства и МИД с целью дезориентировать граждан Азербайджанской Республики и вызвать недоверие к государственным органам.

Комиссия против иностранных вмешательств и гибридных угроз, регулярно распространяя информацию о тактиках вмешательства, формах пропаганды и методах, применяемых в информационных кампаниях против нашей страны, призывает граждан Азербайджана быть бдительными.

Комиссия совместно с соответствующими государственными структурами еще больше усилит свою деятельность по предотвращению подобных информационных кампаний, отмечается в заявлении.