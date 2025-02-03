https://news.day.az/politics/1727401.html В Карабахе продолжают находить мины и неразорвавшиеся боеприпасы Обнародована ежемесячная информация (январь 2025 года) об операциях, проводимых учреждениями, привлеченными к разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
В Карабахе продолжают находить мины и неразорвавшиеся боеприпасы
Обнародована ежемесячная информация (январь 2025 года) об операциях, проводимых учреждениями, привлеченными к разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), в январе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены 505 противопехотных мин, 257 противотанковых мин, 1497 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и НРБ было очищено 3583,8 га.
Ранее мы сообщали, что в Карабахе обнаружены еще сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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