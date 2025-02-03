В Карабахе продолжают находить мины и неразорвавшиеся боеприпасы

Обнародована ежемесячная информация (январь 2025 года) об операциях, проводимых учреждениями, привлеченными к разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), в январе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены 505 противопехотных мин, 257 противотанковых мин, 1497 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и НРБ было очищено 3583,8 га.

Ранее мы сообщали, что в Карабахе обнаружены еще сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.