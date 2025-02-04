В Азербайджане проходят учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки на текущий год, начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.