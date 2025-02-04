https://news.day.az/politics/1727608.html В Азербайджане проходят учебные сборы с военнообязанными В соответствии с планом подготовки на текущий год, начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса. Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В Азербайджане проходят учебные сборы с военнообязанными
В соответствии с планом подготовки на текущий год, начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.
Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.
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