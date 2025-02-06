Армения уже более 30 лет отказывается предоставить информацию о судьбе пропавших азербайджанцев

Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана, Армения не выполняет свои обязательства по международному праву и уже более тридцати лет отказывается предоставлять информацию о пленных, пропавших без вести и заложниках.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с идентификацией останков трех человек, считающихся пропавшими без вести в ходе I Карабахской войны.

Омбудсмен отметила, что в результате проведенных работ по идентификации человеческих останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, на сегодняшний день установлены личности около 170 азербайджанцев и этот процесс все еще продолжается.

"Мы считаем, что Армения должна соблюдать свои обязательства по международным договорам, участницей которых она является, не скрывать информацию о судьбе наших соотечественников и предоставлять точную информацию о местах захоронения убитых", - подчеркнула Сабина Алиева.