https://news.day.az/politics/1728233.html Глава Baku Network Эльчин Алыоглу осадил иранского эксперта на площадке Валдайского форума в Москве - ВИДЕО Глава Экспертной платформы Baku Network и заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу на площадке Валдайского форума в Москве осадил иранского эксперта, выступавшего против Зангезурского коридора. "Иран выступает против изменения международно признанных границ", - заявил эксперт.
Глава Baku Network Эльчин Алыоглу осадил иранского эксперта на площадке Валдайского форума в Москве - ВИДЕО
Глава Экспертной платформы Baku Network и заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу на площадке Валдайского форума в Москве осадил иранского эксперта, выступавшего против Зангезурского коридора.
"Иран выступает против изменения международно признанных границ", - заявил эксперт.
Как передает Day.Az, в ответ Эльчин Алыоглу подчеркнул два момента:
"Этот нарравтив непонятен. Мы неоднократно заявляли, Азербайджан не намерен изменять чьи-либо границы. Во-вторых, Зангезурский коридор, чтобы у вас было понимание, имеет длину 42,5 км. Мы хотим чтобы этот коридор был, действовал и приносил пользу всем региональным странам".
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