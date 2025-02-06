Глава Baku Network Эльчин Алыоглу осадил иранского эксперта на площадке Валдайского форума в Москве

Глава Экспертной платформы Baku Network и заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу на площадке Валдайского форума в Москве осадил иранского эксперта, выступавшего против Зангезурского коридора.

"Иран выступает против изменения международно признанных границ", - заявил эксперт.

Как передает Day.Az, в ответ Эльчин Алыоглу подчеркнул два момента:

"Этот нарравтив непонятен. Мы неоднократно заявляли, Азербайджан не намерен изменять чьи-либо границы. Во-вторых, Зангезурский коридор, чтобы у вас было понимание, имеет длину 42,5 км. Мы хотим чтобы этот коридор был, действовал и приносил пользу всем региональным странам".

Предлагаем вашему вниманию это видео: