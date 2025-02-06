Никакого давления на нас здесь не было

6 февраля начались судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Давит Бабаян обратился к суду и попросил слово. Суд удовлетворил его просьбу. Обвиняемый заявил, что доволен условиями содержания, что на него и других обвиняемых не оказывалось давления.