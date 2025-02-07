https://news.day.az/politics/1728572.html Президенты трех стран примут участие в Глобальном Бакинском форуме Президенты трех стран примут участие в Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 13-15 марта 2025 года. Как передает Day.Az, это президент Албании Байрам Бегай, президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова и президент Черногории Яков Милатович.
Президенты трех стран примут участие в Глобальном Бакинском форуме
Президенты трех стран примут участие в Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 13-15 марта 2025 года.
Как передает Day.Az, это президент Албании Байрам Бегай, президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова и президент Черногории Яков Милатович.
Отмечается, что также подтверждено участие мэра Куала-Лумпура Маймуны Мохд Шарифа, Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен.
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