Президенты трех стран примут участие в Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в столице Азербайджана 13-15 марта 2025 года.

Как передает Day.Az, это президент Албании Байрам Бегай, президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова и президент Черногории Яков Милатович.

Отмечается, что также подтверждено участие мэра Куала-Лумпура Маймуны Мохд Шарифа, Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен.