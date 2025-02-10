МИД Азербайджана о возобновлении работы Генконсульства в Лос-Анджелесе

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило свою деятельность в своем здании 2-3 недели назад.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что в МИД Азербайджана сообщили, что с 7 января в связи с начавшимися пожарами на Западе от Лос-Анджелеса, здание, в котором размещалось генконсульство, было временно эвакуировано. Однако деятельность Генерального консульства продолжалась в дистанционном режиме.