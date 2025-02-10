Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 14 февраля.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены 15 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Доклад о деятельности органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований в 2024 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях";

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики;

5. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии" (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (первое чтение).