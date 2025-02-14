VMedia об армянской политике геноцида по отношению к азербайджанскому народу

Youtube-канал VMedia выпустил новое видео https://www.youtube.com/watch?v=cM-fbm6PQrU, в котором комментируется недавно распространенная в соцсетях запись встречи в 1993 году первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с боевиками "Еркрапа". Тогда Тер-Петросян, будучи главой государства (!), заявил, что изгнание азербайджанцев из Армении являлось "вековой мечтой армянского народа", а потом поздравил собравшихся с захватом Агдама.

В ролике канала VMedia последовательно доказывается, что эта сама "вековая мечта армянского народа" в международном праве имеет чёткое и жёсткое определение: геноцид. Геноцид азербайджанского народа. И именно поэтому Армения сейчас является единственным на Кавказе моноэтническим государством. То есть, мононациональность Армении - это прямое следствие этнических чисток азербайджанцев.

Так, фильм VMedia рассказывает, что начался этот процесс во времена нахождения Южного Кавказа под властью Российской империи, когда с 1828 года царская Россия стала переселять армян на Кавказ. Далее он продолжился в начале прошлого века и достиг максимального пика во время независимости Армении в 1918-1920 гг на этапе правления дашнаков. В советское время указами Сталина 1947-1948 годов произошла депортация азербайджанцев из Армении в Азербайджан. И, наконец, более 200 тысяч азербайджанцев было изгнано на очередном этапе геноцида в ноябре 1888 года. Вот как Армения стала мононациональной и именно это и имел в виду Тер-Петросян на встрече с боевиками "Еркрапа".

Что важно, факты в ролике излагаются так, что будут понятны даже зрителям, не имеющим широкого представления об истории и современных реалиях Южного Кавказа. Поэтому фильмом можно делиться в соцсетях на самую широкую аудиторию. Также видео доступно на английском языке - https://www.youtube.com/watch?v=OQV5oWZDPT0