Азербайджан и Сербия обсудили стратегическое партнерство на Мюнхенской конференции

14 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повестки стратегического партнерства Азербайджана и Сербии, включая вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута важность взаимных визитов на высшем и высоком уровнях и существующих дружеских отношений между лидерами в развитии азербайджано-сербского стратегического партнерства.

Министры обсудили вопросы развития отношений стратегического партнерства в сфере экономики, энергетики, высоких технологий, транспорта, культуры, гуманитарной сфере, областях образования, туризма и др. Была ​​выражена обоюдная заинтересованность стран в расширении сотрудничества. С удовлетворением отмечена неизменная поддержка территориальной целостности и суверенитета друг друга в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.