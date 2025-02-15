В парламенте Турции состоится мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида

В конференц-зале Великого национального собрания (парламента) Турции состоится мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Согласно информации, мероприятие будет организовано 24 февраля Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) при поддержке дипломатической миссии Азербайджана.