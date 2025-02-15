https://news.day.az/politics/1730425.html В парламенте Турции состоится мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида В конференц-зале Великого национального собрания (парламента) Турции состоится мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
В парламенте Турции состоится мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида
В конференц-зале Великого национального собрания (парламента) Турции состоится мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Согласно информации, мероприятие будет организовано 24 февраля Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) при поддержке дипломатической миссии Азербайджана.
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