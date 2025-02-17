Ходатайство Рубена Варданяна вновь признано необоснованным

Как сообщалось, 17 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Day.Az сообщает, что на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищавшие государственное обвинение.

В начале заседания Рубен Варданян и его адвокат Авраам Берман попросили суд создать условия для конфиденциальной встречи.

Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв для проведения конфиденциальной встречи.

После перерыва Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство об отводе состава суда.

Защищающие государственное обвинение прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, выражая отношение к ходатайству, отметили, что ходатайство такого же содержания было рассмотрено в ходе предыдущего судебного процесса и было принято соответствующее решение. Также было повторно подчеркнуто, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики содержатся требования по определению конкретных случаев отвода судьи и необходимости обоснования этого отвода. Заявив, что конкретных оснований по вопросам, поднятым в ходатайстве, не выявлено, прокуроры попросили оставить протест без рассмотрения.

Присутствовавшие на судебном заседании потерпевшие также попросили суд оставить ходатайство без рассмотрения.

После этого суд отправился на совещание для рассмотрения ходатайства. На основании решения, объявленного после совещания, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.