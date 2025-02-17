Али Асадов провел обсуждения с первым вице-президентом Ирана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе рабочего визита в Иран встретился с первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом.

Как сообщает Day.Az, стороны обсудили текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также перспективы сотрудничества в ряде ключевых сфер, включая экономику, торговлю, инвестиции, транспорт и транзит, нефтегазовый сектор, энергетику и гуманитарное взаимодействие.

Особое внимание было уделено реализации инфраструктурных проектов, в том числе созданию автомобильного и железнодорожного сообщения, развитию транспортного коридора Восточный Зангезур - Нахчыван через территорию Ирана, а также расширению сотрудничества в рамках коридора Север-Юг.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы улучшения экологической ситуации на Каспии, предотвращения его загрязнения и обмеления, а также другие аспекты взаимодействия в Каспийском регионе.