В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности

Сегодня продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и её незаконными вооружёнными формированиями, передает Day.Az.

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