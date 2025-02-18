https://news.day.az/politics/1731241.html В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности - ФОТО Сегодня продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её...
В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности - ФОТО
Сегодня продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и её незаконными вооружёнными формированиями, передает Day.Az.
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