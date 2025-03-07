https://news.day.az/politics/1735184.html Милли Меджлис утвердил законопроект о присоединении Азербайджана к D8 Милли Меджлис утвердил присоединение Азербайджана к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). Как передает Day.Az, этот вопрос был обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса в пятницу, 7 марта.
Милли Меджлис утвердил законопроект о присоединении Азербайджана к D8
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран".
Как сообщает Day.Az, вопрос об этом был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голование и принят в первом чтении.
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