https://news.day.az/politics/1736154.html Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО Находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 11 марта почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 11 марта посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.
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