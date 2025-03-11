Обсуждено укрепление экономических связей между Азербайджаном и Испанией

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов 11 марта встретился с государственным секретарем по вопросам торговли министерства экономики, торговли и бизнеса Испании Марией Ампаро Лопес Сеновильей.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

Отмечено, что на встрече была подчеркнута важность проведения в Баку первого заседания Стратегического экономического диалога между двумя странами.

Также выражена надежда, что подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству между министерством экономики Азербайджана и министерством экономики, торговли и бизнеса Испании будет способствовать укреплению экономических связей.

С.Шарифов отметил важность состоявшейся в ноябре прошлого года в рамках COP29 встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом с точки зрения расширения двусторонних связей стран и определения новых сфер сотрудничества.