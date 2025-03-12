Цифры позора Пашиняна: на опрос, как на допрос

Автор: Акпер Гасанов

Что и требовалось доказать. Даже как-то неудобно напоминать свои прежние утверждения, что премьер-министр Армении Никол Пашинян является кондовым популистом, власть которого держится исключительно на том, что его оппоненты представляют из себя еще более презираемых в обществе персонажей. Вот как говаривал в аналогичных случаях известный спортивный комментатор Владимир Маслаченко - получите и распишитесь.

Итак, почти 66% граждан Армении не одобряют работу премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation с 27 февраля по 6 марта в Армении. В опросе приняли участие 1 100 респондентов. Опрос, как видим, свежий, тогда как отношение к Николу Воваевичу в его родной стране - прежнее, большей частью негативное.

По данным MPG, лишь 9% заявили, что полностью одобряют работу премьера. Это не просто позор, а позорище! Даже президент Франции Эммануэль Макрон, решив поиграть в глобального политика дабы отвлечь внимание сограждан от огромного потока внутренних бед, умудрился поднять свой рейтинг. Никол Воваевич, ясное дело, не только в глобальные, но и в региональные политики не годится.

Велика ему оказалась кепка премьера. Еще немного и личный рейтинг Пашиняна скатится до пределов арифметической погрешности. А ведь на что он только не шел. Даже ролики снимал, где он за домашним столом, перед домашним столом. Не было только под домашним столом или на домашнем столе, но и то, предполагаю, могут исправить политтехнологи Пашиняна, которые его в последнее время и в метро опустили, и в автобусе вынудили кататься.

Все их труды оказались напрасными. Рейтинг Пашиняна позорно обвис. Оказалось, что только 15,5% опрошенных скорее одобрили деятельность главы армянского Кабмина. 46,5% респондентов полностью не одобряют, 19,1% - скорее не одобряют", - говорится в сообщении компании. То есть, его антирейтинг у превышает рейтинг аж на 42 %! Впрочем, на дно армянского политического клозета летит не он один.

Согласно результатам опроса, рейтинг правящей партии - "Гражданский договор" - также ничтожно низок. Всего 11,8% граждан Армении выразили готовность проголосовать за правящую силу, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Получается, как ни крути, устали граждане Армении не только от Пашиняна, но и от его партии, его команды. Но и это еще не все.

По данным MPG, 73% граждан Армении считают политическую ситуацию в стране нестабильной. Согласно итогам опроса, 6,4% опрошенных сочли ситуацию полностью стабильной, а 16,5% - скорее стабильной. Такие вот цифры, доказывающие обоснованность утверждений о том, что Армения окончательно вступила в пору долгого и непредсказуемого внутриполитического кризиса. И, называя вещи своими именами, Пашинян стремительно теряет легитимность.

Именно поэтому он так нервно реагирует на речи своих предшественников - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Они, напомню, решили выяснить, кто, как и когда помог осуществлению "шашлычной революции", в результате которой Пашинян так выдвинулся, что его обратно задвинуть не могут. Даже после поражения Армении в 44-дневной войне и после полного восстановления Азербайджаном своих суверенитета и территориальной целостности в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

В любой иной стране после такого рода военно-политических провалов, президента или премьер-министра вынесли бы с занимаемой должности, что называется, вперед ногами. Но Пашинян и его команда удержались. Именно по причине того, что презрение и ненависть к его оппонентам в армянском обществе была выше презрения и ненависти к действующей власти. И вот, судя по всему, даже этот аргумент начинает сильно барахлить.

Да, рейтинг Кочаряна и Саргсяна еще ниже, а их антирейтинг еще выше. Но данное обстоятельство никак не отменяет того факта, что Армения погрузилась в атмосферу внутриполитической турбулентности, что предполагает совершенно непредсказуемый финал с возможным выходом на политическую сцену еще больших популистов, чем Пашинян.

Опять, уверен, зазвучат обещания бороться с тяжелым наследием предшественников. Опять воздух будут сотрясать обещания "отыграть все назад", включая освобожденные территории Азербайджана. Опять армянскому обществу повесят на уши лапшу. Мол, быстро решим демографическую проблему, сделаем армию едва ли не сильнейшей в мире. В общем, обещать будут много чего. Но Армения так и останется самоизолировавшимся государством, настоящее и будущее которого вызывает не просто тревогу, а страх даже у ее собственных сограждан.