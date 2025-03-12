Джейхун Байрамов обсудил с иранским коллегой региональные вопросы

12 марта 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из двусторонних и региональных отношений между Азербайджаном и Ираном.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога в развитии существующих азербайджано-иранских отношений.

Было отмечено, что совместные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Ираном в сферах энергетики, транспорта и инвестиций, имеют стратегическое значение.

В частности, до внимания было доведено, что транспортные коридоры, проходящие через Иран, а также инфраструктурные проекты, соединяющие западные регионы Азербайджана с Нахчыванской АР, создают новые возможности для региона.

Стороны также отметили роль межправительственной экономической комиссии в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.