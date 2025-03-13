Шарль Мишель сказал в Баку, к чему должны стремиться страны

Важно стремиться к укреплению доверия между странами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам почетный президент Европейского совета, премьер-министр Бельгии в 2014-2019 годах Шарль Мишель в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Важно стремиться к укреплению доверия и уверенности друг в друге. Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами - изменением климата, ростом неравенства, войнами и конфликтами. Мы также видим, что принципы и нормы многостороннего сотрудничества подвергаются давлению", - сказал он.

По его словам, важно использовать возможность слышать друг друга, вести диалог и находить наилучшие пути для совместного принятия решений и определения приоритетов.

"У каждого из нас есть своя история, культурные особенности и традиции, но я искренне убежден, что международные отношения требуют мудрости, большей политической воли и, возможно, большего мужества, чтобы делать правильный выбор", - сказал Шарль Мишель.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта 2025 года.

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.