В мире наблюдается ослабление международных норм.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан на панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Учитывая ситуацию и вызовы, с которыми мы сталкиваемся - стагнацию ВТО, парализованный Совет безопасности, неэффективные торговые и финансовые системы, ослабленные международные нормы и неспособность международных финансовых институтов действовать - на фоне всего этого то, что будущее наступает, само по себе является большим достижением", - сказал он.

Асад Маджид Хан отметил, что сегодня появляется стремление вернуть те позиции и базу, от которых страны добровольно отказались ради участия в процессе глобализации. И эта тенденция, похоже, только усиливается.

"Для нас крайне важно понять, что именно порождает такое желание", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта 2025 года.

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви и проходит под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

В рамках мероприятия обсуждаются ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.