Зарплаты выплачивались в армянских драмах

13 марта в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса подсудимый Аркадий Гукасян признал, что карабахские сепаратисты производили расчеты в армянских драмах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Зарплаты выплачивались в армянских драмах", - сказал он.

Новость обновляется