https://news.day.az/politics/1736920.html Зарплаты выплачивались в армянских драмах - обвиняемый Аркадий Гукасян о сепаратистском режиме 13 марта в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса подсудимый Аркадий Гукасян признал, что карабахские сепаратисты производили расчеты в армянских драмах, сообщает Day.Az. "Зарплаты выплачивались в армянских драмах", - сказал он. Новость обновляется
Зарплаты выплачивались в армянских драмах - обвиняемый Аркадий Гукасян о сепаратистском режиме
13 марта в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса подсудимый Аркадий Гукасян признал, что карабахские сепаратисты производили расчеты в армянских драмах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Зарплаты выплачивались в армянских драмах", - сказал он.
Новость обновляется
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