Иран приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по условиям мирного договора.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он назвал это соглашение важным шагом на пути к прочной стабильности на Южном Кавказе.

Багаи выразил надежду, что "благодаря приверженности обеих сторон диалогу и дипломатическим усилиям вскоре будет подписан мирный договор, который обеспечит устойчивый мир и стабильность в регионе".

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.