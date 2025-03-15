В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Глобальное здравоохранение в кризисе: новые горизонты готовности и равенства"

В рамках XII Глобального Бакинского форума началась панельная дискуссия на тему "Глобальное здравоохранение в кризисе: новые горизонты готовности и равенства", сообщает Day.Az.

В обсуждении принимают участие министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, член Палаты лордов Великобритании, первая женщина-директор Королевского института Великобритании Сьюзан Гринфилд, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, президент Израиля в 2007 году, бывший спикер Кнессета, председатель организации Hadassah Medical Organization Далия Итцик, президент и генеральный директор Global Partnerships Forum Амир Доссал, премьер-министр Молдовы в 2015 году Кирилл Габурич, генеральный директор Hadassah Medical Organization Йорам Вейс.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия обсуждаются глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

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