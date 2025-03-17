Реваншистские тенденции в Армении являются серьезной преградой для процесса нормализации отношений

Реваншистские тенденции в Армении являются самой серьезной преградой для процесса нормализации ее отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье "Модель независимой и суверенной внешней политики Азербайджана" министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, опубликованной в аналитическом информационном журнале Милли Меджлиса (парламент).

"Несмотря на достигнутый прогресс в рамках двусторонних переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, продолжающаяся в Армении тенденция реваншизма, отсутствие политической воли в направлении изменения положений конституции и других нормативно-правовых актов, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, а также стремительное вооружение Армении при прямой поддержке внешних сил продолжают оставаться самыми серьезными препятствиями для финализации процесса нормализации отношений", - говорится в статье.

Отмечено, что эти вопросы остаются в центре внимания дипломатии Азербайджана, как и расширение международных усилий по решению проблемы пропавших без вести лиц, возникшей в результате почти 30-летней агрессии Армении, привлечение поддержки для масштабных операций по разминированию, а также вопрос восстановления прав около 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении.

В статье говорится, что, как и в период 30-летней оккупации, должна продолжаться последовательная, системная и решительная внешнеполитическая деятельность, направленная на предотвращение клеветнической кампании против Азербайджана со стороны Армении и ее сторонников, разъяснение международному сообществу шагов, предпринимаемых для нейтрализации угроз нашему суверенитету и территориальной целостности, и предотвращение попыток поставить под сомнение и ограничить эти шаги после восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий.