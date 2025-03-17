В Карабахе уничтожено более полутысячи боеприпасов

На освобожденных территориях Азербайджана с 13 по 16 марта было обнаружено и обезврежено 155 противопехотных, 49 противотанковых мин, 606 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 1651,1 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.