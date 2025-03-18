В Армении продолжается преступная тактика времен Саргсяна

В новом видео Youtube-канала VMedia рассказывается о двуличии армянских властей, которые запрещают своим ученым работать в турецких архивах.

Как передает Day.Az, в ролике подчеркивается, впервые указ о запрете издал бывший президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян.

Однако свергнувший его в 2018 году в результате "шашлычной революции" в 2018 Никол Пашинян запрет оставил в силе.

При этом, Пашинян недавно в буквальном смысле взорвал общественное мнение внутри Армении и в диаспоре заявлением о том, что нужно вернуть к вопросу истории "геноцида" армян. По словам Пашиняна, нужно понять, "что и почему произошло", "как и с помощью кого это было воспринято", а также "разобраться, как так получилось, что в 1939 году не было повестки "геноцида", а уже в 1950 году он появился".

Совершенно непонятно, как Пашинян собирается это сделать, если в Армении, где наладили множество структур по "изучению "геноцида" армян, не хотят слышать о настоящем исследовании темы.

Как отмечает VMedia, не разрешать учёному-историку работать в архивах - это всё равно что не давать учёному-химику или физику работать в лаборатории... Так что, нынешняя истерика вокруг заявления Пашиняна доказывает: в Армении и армянской диаспоре значительная часть политического истеблишмента продолжает преступную тактику времен Саргсяна. Поскольку понимают, что никаких доказательств "геноцида" они в турецких архивах не найдут. Зато смогут ознакомиться с правдивой картиной того, что происходило в восточных вилайетах Османской империи.

В результате, Армения, несмотря на все свои "миролюбивые" заявления, так и остаётся на Южном Кавказе в глухой изоляции. Это единственная страна среди бывших советских республик, которая до сих пор не устранила "белые пятна истории" даже после "перестройки". Страна, которая преступно держит свой народ в неведении, а значит - и в вечной злобе к своему соседу.