Россия передала Азербайджану предложения по урегулированию ситуации с "Русским домом".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Наши предложения по урегулированию сложившейся ситуации переданы нашим партнерам. Рассчитываем на скорейший выход на какое-то компромиссное решение", - сказала она.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

Позже "Русский дом" заявил о приостановлении своей деятельности.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности",- говорилось в заявлении организации.