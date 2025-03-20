Плохому танцору что-то мешает: "дипломатическая самба" Арарата Мирзояна

Автор: Акпер Гасанов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поразительно предсказуем в своих словах и поступках. Он послушно исполняет ту роль, которую ему поручают исполнить. Даже, если это роль "козла отпущения" для армянских СМИ или персонажа, над которым потешаются представители армянской оппозиции. Бывают, правда, и роли посложнее. В частности, роль примитивного лжеца.

Ее Мирзояну приходится исполнять не редко, и в связи с тем, что официальному Еревану очень хочется представить мировому сообществу извращенную картину причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта. В рамках комплекса мероприятий подобного рода и путешествует по разным странам персонаж, имя которого являет собой пример территориальной претензии Армении к Турции.

На сей раз он оказался в Бразилии. Нет, не на карнавал в Рио-де-Жанейро. Карнавал этот, к грусти Мирзояна, уже прошел в конце февраля-начале марта и, надо признать, присутствие там Мирзояна было бы куда более гармоничным и естественным, чем его потуги "танцевать дипломатическую самбу". Но, как говорится, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.

В общем встретился Мирзоян с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Сама по себе такого рода беседа не удивительна. Главы МИД разных стран регулярно общаются, проводят обмен мнениями. Вот и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел вчера телефонный разговор с главой МИД Нидерландов Каспером Вельдкампом.И в ходе этой беседы Д.Байрамов сделал ряд четких и справедливых заявлений.

Например о том, что даже после проведения антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе, Азербайджан, проявив гуманность, позволил более 10 тысячам представителей незаконных армянских вооруженных формирований покинуть страну. Это - крайне важный момент, демонстрирующий реальную готовность официального Баку к установлению мирных отношений с официальным Ереваном.

Тут впору, конечно, поднять вопрос о том, что вообще делали эти 10.000 представителей незаконных армянских вооруженных формирований на территории Карабахского экономического региона после окончания 44-дневной войны и после, соответственно, подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года? Но, по большому счету, ответы на такого рода вопросы, в ходе выступлений в бакинском суде уже дали бывшие лидеры карабахской хунты.

Он признали, что Армения оказывала политическую, финансовую и военную поддержку карабахской хунте и даже решала вопрос с назначениями на ту или иную должность в их рядах. Но, естественно, Арарат Мирзоян ничего подобного не признал в беседе с бразильским коллегой. Не признал он того, о чем Д.Байрамов поведал своему голландскому коллеге.

Напомню, что глава МИД Азербайджана четко указал на то, что территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в Конституции Армении, а также позиция Еревана по Минской группе остаются препятствием для подписания соглашения. Отрицать очевидное, будучи объективным человеком, просто невозможно. Но мы же говорим про главу МИД Армении! Ему соврать- что стакан воды выпить.

Вот он и продемонстрировал свой, доведенный до автоматизма "финт", в беседе с главой МИД Бразилии. Не вижу смысла полностью пересказывать содержание текста, который огласил Мирзоян, тужась играть "голубя мира". Укажу на главное - он утверждает, что Армения "проложила путь к финализации текста проекта мирного договора с Азербайджаном".

В реальности же, как было указано выше, она его канализировала. Но Мирзояну никто не поручал признавать очевидное. Ему приказали врать, по возможности не краснея. Вот он и выдал фразу о том, что армянские предложения "не получили конструктивного отклика со стороны Азербайджана". Это жалкая попытка лавирования. Истина же состоит в том, что до сих пор под контролем Армении находятся некоторые территории Азербайджана.

Плюс, официальный Ереван не готов вносить изменения в свою конституцию, где есть четкие территориальные претензии к Азербайджану. На этом фоне просто невозможно подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Нужно устранить главную причину конфликта между нашими странами, дабы в будущем его не было. А на это Армения не согласна. И признает это Мирзоян или нет - уже не имеет ровным счетом никакого значения.