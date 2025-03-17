Туда-сюда-обратно:армянские ахи-вздохи по поводу мирного договора

Автор: Акпер Гасанов

Что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!

Это известная шутка неизвестного автора, которая должна быть известна нынешнему спикеру Национального Собрания Армении Алену Симоняну, который ранее был известен в своей стране, как игрок команды КВН Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Соответственно, этот вопрос неизвестного автора мы и адресуем носители "древних армянских имени и отчества" Алену Робертовичу.

Вопрос этот возник вовсе не на ровном месте, а в связи с сегодняшними умозаключениями Симоняна. По его словам, "пока мирное соглашение не будет подписано, пока бумага не будет у нас на руках, всегда будет угроза". Это он так выразился о перспективах подписания армяно-азербайджанского мирного договора в беседе с местными журналистами. Угроза чего? Симонян не уточнил, но судя по тональности его умозаключения, там одной бумаги будет мало, нужен рулон, не меньше.

При этом, никто ведь не виноват в том, что страхи армянской стороны столь велики. Как никто не виноват и в том, что у армянской стороны семь пятниц на неделе. Напомню хронологию событий. Итак. 13 марта, в беседе с журналистами у офиса партии "Гражданский договор" премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил "Мы сказали, что готовы начать консультации о сроках и месте подписания мирного соглашения".

Дальше МИД Армении по дипломатическим каналам довело до сведения МИД Азербайджана, что армянская сторона принимает предложения официального Баку по двум несогласованным статьям проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и предложило опубликовать совместное заявление о согласовании текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по согласованию проекта.

Как видите, МИД Армении, как и премьер-министр этой страны Никол Пашинян днем ранее, продемонстрировали поразительную спешку, предлагая опубликовать совместное заявление, словно все вопросы между Баку и Ереваном окончательно согласованы. В реальности все обстоит не так.

"С удовлетворением заявляем о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорилось в ответном заявлении МИД Азербайджана.

То есть, официальный Баку подтвердил лишь то, что завершена очередная, пусть и важная стадия переговоров между Баку и Ереваном. Но, в отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что позиция Азербайджана касательно необходимости поправок в Конституцию Армении остается неизменной.

"Основным условием для подписания договора является внесение изменений в Конституцию Армении, в частности устранение претензий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана - это долгосрочная и принципиальная позиция Азербайджана. В то же время требуется официально упразднить устаревшую и не функциональную Минскую группу ОБСЕ и соответствующих структур", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Это та самая позиция, которой официальный Баку придерживался всегда, с самого начала переговоров об условиях подписания мирного соглашения с официальным Ереваном. Особо отмечу, что сама инициатива о подписании такого мирного соглашения исходила от нашей стороны. Азербайджан, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность, предложил перейти к следующей стадии - к подписанию мирного соглашения с Арменией.

И вот, как видим, именно армянская сторона отчаянно "финтит ушами". Причем, в итоге "обводя саму себя". Ален Симонян сегодня это в очередной раз доказал. Он, по сути, поставил в нелепое положение и Никола Пашиняна и весь МИД Армении. Это ведь азербайджанская сторона предлагала не запрягать телегу впереди лошади, согласовать все детали мирного договора, а уже потом его подписывать. Армянская сторона спешила, преследуя очень очевидную цель - представить дело так, будто "официальный Баку не заинтересован в мире".

И вот, появляется Ален Симонян и ... тоже предлагает не спешить. При этом, он исключил возможность пересмотра текста. "Текст закрыт, разговор окончен. Есть документ, есть конкретный текст, который обсужден и закрыт, есть заявление с той стороны, на уровне президента, есть заявление с этой стороны, на уровне премьер-министра. Мы заявили, что ждем обсуждений по части времени и формата. Как все пойдет в дальнейшем, мы узнаем", изрек он.

Это был очередной, я уже сбился со счету какой по счету", "финт ушами". Симонян, по сути, еще раз подтвердил, что Армения не намерена вносить изменения в преамбуле своей конституции, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. А ведь это было одно из главных требований официального Баку. Без выполнения которого ни о каком подписании мирного договора и речи быть не может.

Говоря словами Алена Робертовича, "бумага не будет у него на руках". В руках у него будет нечто иное. И все эти речи, типа "разговор закрыт"- это вызывает лишь улыбку. Мы же помним, как Никол Пашинян орал в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Ну и где и кем, в конечном итоге, была поставлена даже не точка, а восклицательный знак? Симонян знает ответ на этот вопрос. Вот и "убивается", пытаясь осуществить привычный для официального Еревана трюк-попытку съесть рыбку, не испытав затем болезненных ощущений. Но в итоге у него получается ровно так, как указано в шутке неизвестного автора, с напоминания о которой я и начал этот текст.