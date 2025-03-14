Громкие признания Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна: понятный страх Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Все тщательно скрываемое и отрицаемое армянской стороной становится явным. "Армия" так называемого"карабахского режима" была крупнейшим вооруженным формированием Вооруженных сил Армении, находившимся в их подчинении. Об этом заявил один из бывших руководителей карабахской хунты, а ныне обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров 14 марта в ходе очередного судебного заседания в Бакинском военном суде.

Саакян также отметил, что назначения "министра обороны", "начальника генштаба" и других подобных должностей непризнанного режима осуществлялись по представлению Министерства обороны Армении и утверждались президентом этой страны. По его словам, он сам не принимал участия в этих процессах и добавил: "Мы этого не скрывали". Ну как не скрывали? Официальный Ереван всегда старался представить так, будто идет война не между Азербайджаном и Арменией, а между Азербайджаном и мифическими "силами самообороны Карабаха".

Далее Бако Саакян признал, что все вопросы распределения и управления, связанные с "военными структурами" непризнанного режима, контролировались армянскими властями. Наконец, он заявил, что на оккупированных территориях Азербайджана не было вооружений "Искандер М" и "Точка У". "Этих вооружений не было на территории Карабаха. Я могу точно сказать, что в период, когда я был "президентом" (2007-2020 годы), эти вооружения не ввозились в Карабах", - заявил Саакян.

Он отметил, что хотя руководители "оборонных структур" не обязаны были докладывать ему, однако "с учетом значимости этих вооружений, если бы они были предоставлены, "командующий армией" должен был бы проинформировать об этом". Относительно обстрела гражданских объектов Азербайджана с использованием названных вооружений и того, по чьему указанию это осуществлялось, Саакян заявил: "Могу сказать, что эти артиллерийские обстрелы не производились с территории Карабаха".

По сути, Саакян четко и ясно указал на то, что обстрелы мирных азербайджанских городов велись с территории Армении и, соответственно, виновно в этом нынешнее политическое и военное руководство этой страны. Особо подчеркну, что Бако Саакян - не сапожник из Ханкенди, а персонаж, который возглавлял карабахскую хунту, участвовал в Первой Карабахской войне, был близким лицом второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

По данным армянских блогеров, в частности Романа Багдасаряна, Бако Саакян обзавелся большим количеством элитной недвижимости в Армении и за ее пределами. Так что показания этого персонажа очень важны в плане демонстрации того, что официальный Ереван, все прежние и нынешние правители Армении, несут прямую ответственность за преступления, совершенные против Азербайджана на протяжении всего периода оккупации 20% территории нашей страны.

И это - не первое и явно не последнее такого рода вынужденное, громкое признание. Днем ранее,отвечая на вопросы прокуроров Вюсала Алиева, Тугая Рагимли и Насира Байрамова, защищающих государственное обвинение, еще один из бывших лидеров карабахской хунты Аркадий Гукасян признал, что "бюджет" незаконного режима формировался Арменией.

Он, детализируя свое признание, сообщил о том, что средства, выделяемые Арменией в "бюджет" режима, назывались "кредитом", однако данный "кредит" был беспроцентным и бессрочным. Он же признал, что назначение на "должности" в т.н. режиме согласовывалось с военно-политическим руководством Армении, высшие воинские звания присваивались в Ереване. И это тоже была констатация того бесспорного факта, что как прежнее, так и нынешнее руководство Армении несут прямую ответственность за развязывание войны против Азербайджана, за политическую, финансовую, военную поддержку карабахской хунте.

Да, официальный Баку не раз указывал на данное обстоятельство, которой и отрицать-то было трудно, учитывая то, что Арменией долгие годы руководил пресловутый "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Но в том-то и дело, что официальный Ереван всегда открыто лгал, отрицая очевидное. Причем, лгал и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Даже после окончания 44-дневной войны, после подписания в ночь на 10 ноября трехстороннего заявления, он продолжил финансировать и вооружать карабахскую хунту.

И это та правда, признания которой со стороны бывших лидеров карабахской хунты, так опасался Пашинян. Именно поэтому мы слышим от него откровенно нелепые и жалкие заявления. " По нашей оценке, судебные процессы, проходящие в Баку, являются постановочными, в ходе которых применяются пытки и, по нашим данным, другие запрещенные методы. Эта ситуация нас беспокоит", изрек тот, кто ранее орал в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка", а ныне пытается изображать из себя "голубя мира".

Очевидно, что им движет страх еще более громких разоблачений, озвученных бывшими лидерами карабахской хунты. Хотя, даже уже сказанного ими достаточно, чтобы констатировать - руки Никола Пашиняна по локоть в крови азербайджанского народа. И это то, от чего ему не отмыться. Как бы ему в этом не старались помочь "сестры и братья", сидящие в Париже и Брюсселе.