Интеллектуально-политический "потолок" Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Самый популярный и просматриваемый контент среди пользователей соцсетей - это фотография, сделанная во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Об этом Пашинян заявил в интервью турецким СМИ. Одного этого его заявления достаточно, чтобы понять, насколько мелким и случайным в большой политике персонажем является Пашинян.

По сути, он признался в том, что так и остался местечковым популистом, чей временный политический успех связан с зашкаливающим презрением со стороны армянского общества ко всем оппонентам главного бенефициара "шашлычной революции". Да, для Пашиняна огромной радостью является возможность сделать фото на фоне президента Турции. Впрочем, радуется он и селфи с иными политиками из "высшей лиги".

Мы прекрасно помним, как Никол Воваевич, принимая в Ереване Форум франкофонии, с радостью фотографировался вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Даже носки свои, цвета флага Армении, они демонстрировали. Позже, Пашиняна за руку подвели к новому президенту США Дональду Трампу. Подвел Макрон, дело было в Париже, на церемонии открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Самостоятельно сфоткаться с Трампом у Пашиняна не получилось, хотя он и слетал в США в явной, но тщетной надежде на хотя бы пятиминутное рандеву с президентом Соединенных Штатов. Это было бы для него важно на фоне все более стремительно падающего рейтинга - личного и партийного. И вот, Пашинян теперь снова решил вспомнить о том, что ему довелось постоять рядом с ведущими мировыми политиками.

На сей раз он похвастался фото с президентом Турции. Где-то в сторонке, нервно покусывая ногти, наверное стоит и третий президент Армении Серж Саргсян. Он ведь тоже когда-то с президентом Турции фотографировался. Правда, с другим, с Абдуллой Гюлем. Это было, когда имела место реализация проекта под названием "футбольная дипломатия". Помнится, Гюль даже в Ереван приехал тогда, чтобы футбольный матч посмотреть.

Ну и где сейчас этот проект? Там же, где и сам Серж Азатович - в глубоком забвении. Там же окажется и Пашинян, вскоре после потери власти. Потому, что никаких реальных достижений в статусе премьер-министра Армении он не имеет. Наоборот, он спровоцировал 44-дневную войну, продемонстрировав явное непонимание существующих реалий, став жертвой своего же хвастовства и бахвальства, своей же политической близорукости, своего же популизма.

В ходе 44-дневной войны Пашинян доказал, что ничем не отличается от первого, второго и третьего президентов Армении в плане готовности убивать мирное азербайджанское население на азербайджанской земле. Причем, даже не вблизи театра боевых действий. По его приказу были нанесены ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате которых погибло и получило ранения множество азербайджанских стариков, женщин, детей.

Эти варварские, поистине фашистские методы ведения войны никак, ничем не помогли Пашиняну. Но, проиграв в 44-дневной войне, он попробовал реабилитироваться, продолжая оказывать политическую, финансовую и военную поддержку карабахской хунте. О чем, кстати, на суде в Баку уже заявили два бывших руководителя карабахской хунты Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Но и это Пашиняну не помогло!

Азербайджан провел блестящую, однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. После чего мы и увидели, с какой скоростью Пашинян перевоплотится из "ястреба войны" в "голубя мира". И все его спекуляции на тему готовности официального Еревана подписать мирное соглашение с Баку - часть этой роли.

Как и стремление продемонстрировать миру стремление Армении к налаживанию отношений с Турцией. Мы уже слышали от разнообразных представителей официального Еревана, что они спят и видят разделение двух процессов - налаживания турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений. Ничего путного из этого у Пашиняна и его команды, ясное дело, не получится. В том числе и по причине того, что они привыкли лгать и изворачиваться, часто опровергая самих себя.

Вот и в ходе беседы с турецкими журналистами Пашинян изрек, что мифический "геноцид армян"- это "неоспоримая истина в Армении и среди армян". И это было публичное выставление в роли лжеца главы МИД Армении Арарата Мирзояна, который ранее изрек, что РА отказывается от политики борьбы за признание в мире "геноцида армян". С учетом того, что официальный Ереван отказывается вносить в преамбулу своей конституции изменения, изъяв оттуда все территориальные претензии к Азербайджану и к Турции, становится понятно, сколь примитивны попытки Пашиняна "финтить ушами". Его интеллектуально-политический "потолок" - рассказы о том, как те или иные политические деятели мирового уровня согласились сделать фото с ним.