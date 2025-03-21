Азербайджан будет решительно пресекать попытки помешать миру

Азербайджан будет решительно препятствовать шагам, направленным против мирного процесса.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел в ответ на необоснованные претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, сообщает Day.Az.

"Что касается призывов к освобождению заключенных армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, мы подчеркиваем, что расследование и судебное преследование преступлений является неотъемлемым правом и обязанностью Азербайджана в соответствии с Женевскими конвенциями, международным правом и внутренним законодательством в целом.

Если Армения действительно заинтересована в решении существующих гуманитарных проблем, она должна обеспечить право азербайджанцев, изгнанных из Армении, безопасно вернуться в свои дома, предоставить информацию о местонахождении около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, сотрудничать в вопросе предоставлении карт минных полей, в массовом порядке установленных на азербайджанских территориях.

Азербайджан продолжит мирные усилия во всех направлениях и решительно будет препятствовать шагам, направленным против этого процесса", - отметили в МИД.