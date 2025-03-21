Осталась только Всемирная лига сексуальных реформ

Автор: Акпер Гасанов

"А может вы, святой отец, еще и партийный?".

С таким вопросом к отцу Федору обратился Киса Воробьянинов в ходе отчаянной борьбы за один из стульев, в котором, по мнению пинавших друг друга персонажей известного романа, находились сокровища мадам Петуховой. Практически аналогичный вопрос так и хочется адресовать членам и руководству Всемирного совета церквей.

Звучал бы, в полном объеме, он следующим образом: "А может, святые отцы, еще и членами армянских партий являются или бывшими членами карабахской хунты втихаря заделались?".

Вроде бы, не было такой информации. В таком случае, возникает еще один вопрос: "Какого хрена (многолетнее травянистое растение семейства капустных) вы, дорогие мои, суете свои распрекрасные носы в дела, вас никаким боком не касающиеся?".

А нос этот таки сунут. В виде заявления Всемирного совета церквей "о ситуации с правами человека армянских заложников в Азербайджане" на 58-й очередной сессии Совета ООН по правам человека. Данная организация "выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися незаконными задержаниями граждан Армении со стороны Азербайджана".

Сразу отмечу, что нижеподписавшиеся банально солгали. Ничего незаконного в действиях Азербайджана нет. Сомневающимся в этом напомню о том, что рабочая группа по произвольным задержаниям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека после продолжительного изучения официально опубликовала заключительное мнение, согласно которому обвинения против Рубена Варданяна, привлеченного к ответственности по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана, основаны на конкретных доказательствах.

И это правда. Ведь, арест Варданяна санкционирован судебным решением, в ходе следствия ему был предоставлен переводчик, владеющий необходимым языком, а также обеспечены все процессуальные права, включая защиту адвоката. Кроме того, Рабочая группа отметила, что при избрании меры пресечения суд учел тяжесть и характер предъявленных обвинений, а также фактические обстоятельства дела, приняв индивидуальный подход.

Аналогичный вердикт, ясное дело, напрашивается и в отношении иных бывших членов карабахской хунты, которые ныне активно выступают в бакинском суде, повествуя о деталях политического, финансового и военного покровительства им со стороны прежних и нынешних правителей Армении, начиная от Роберта Кочаряна, включая Сержа Саргсяна и заканчивая Николом Пашиняном.

Благодаря этим показаниям появились четкие доказательства того, что все эти персонажи из числа бывшего и нынешнего руководства Армении, очень гармонично и уместно смотрелись бы на одной скамье подсудимых с теми, чьего освобождения так требуют представители Всемирного совета церквей. Или святые отцы не считают этнические чистки азербайджанского населения на азербайджанской земле преступлением?

А может, они не считают преступлением превращение ранее цветущих азербайджанских городов, например Агдама, в "Кавказскую Хиросиму"? А как быть с разрушением и осквернением огромного числа мечетей на временно оккупированных территориях Азербайджана? Как быть с многолетним грабежом азербайджанских природных ресурсов на временно оккупированных территориях со стороны карабахских сепаратистов?

Как быть еще и нанесением ракетных ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны? Есть уже признания бывших членов карабахской хунты о том, что эти удары, в результате которых погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей были нанесены по приказу нынешнего руководства Армении. Ну и где же заявление с осуждением данного факта со стороны Всемирного совета церквей?

Где они все были, когда Армения игнорировала 4 резолюции Совбеза и Генассамблеи той самой ООН, на очередной сессии Совета по правам человека которой с воззванием в защиту бывших лидеров карабахской хунты выступили представители данной религиозной организации? Вопросов аналогичного характера к ним можно адресовать очень много. Но, ясное дело, честного ответа на них от авторов бесполезного обращения и ждать не стоит.

Что до тех, кто рассчитывает на то, что столь нахрапистым способом можно добиться позитивного для себя решения, то отсылаю их к все тем же классикам, что написали не только "12 стульев", но и "Золотой теленок". Остап Бендер, помнится, в иной ситуации и обращаясь к гусекраду Паниковскому, произнес: "Обращайтесь во Всемирную лигу сексуальных реформ". Туда же могут обращаться все те, кто требуют освобождения бывших членов карабахской хунты.