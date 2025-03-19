Анька-информационная "пулеметчица": привычная ложь мадам Бадалян

Автор: Акпер Гасанов

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян попыталась оправдать нежелание официального Еревана совершать конкретные шаги на пути к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Попытка эта априори обречена на превращение в пытку. Ибо, сложно не прослыть "Арцруном Ованнисяном в юбке", выполняя требования своего руководства, для которого соврать - что стакан воды выпить.

Итак, Ани Бадалян послали оправдываться за нежелание руководства Армении вносить изменения в преамбулу конституции этой страны, где содержатся четкие и ясные территориальные претензии к Азербайджану. Как и следовало ожидать, она взяла на вооружение привычный постулат армянской пропаганды - отрицание очевидного, наведение тени на плетень, замалчивание реальной проблемы.

"Решение Конституционного Суда Республики Армения от 26 сентября 2024 года сделало очевидным, что Конституция Армении не содержит никаких территориальных претензий к какой-либо стране", - утверждает мадам Бадалян.

Да, Арарат Мирзоян, да и весь коллектив МИД Армении, могут похвалить ее, но ложь армянской стороны от этого не перестанет быть ложью.

Вынуждены напомнить, что согласно решению Конституционного суда Армении, преамбула ее конституции, где и содержатся территориальные претензии к Азербайджану, является ...неизменной частью конституции Армении. То есть, никакое решение Конституционного суда Армении не в состоянии обнулить имеющиеся у соседней страны территориальные претензии к нашей стране. В условиях чего, соответственно, невозможно подписание мирного договора между Ереваном и Баку.

Азербайджан, инициировавший мирный процесс с Арменией после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, неоднократно указывал на отсутствие атмосферы доверия между странами. Что, конечно же, является обстоятельством, вытекающим из безостановочных сеансов самоопровержения со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна и иных официальных лиц соседней страны.

Действительно, как можно верить тому же Пашиняну, который ныне изображает из себя "голубя мира", помня о том, что именно он орал в свое время в центре на тот момент оккупированного Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка"? Как можно доверять тому, кто устроил летом 2020 года военную провокацию в товузском направлении условной армяно-азербайджанской границы? Как можно доверять тому, кто сделал все для начала 44-дневной войны?

Как можно доверять Пашиняну, который отдал приказ о нанесении ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны? Как можно доверять Пашиняну, который даже после окончания 44-дневной войны и после подписания им самим соглашения о прекращении огня от 10 ноября 2020 года , продолжал оказывать политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам?!

Да, Пашинян до сих пор "финтит ушами". О чем сообщает газета "Грапарак". По ее сведениям, во время одного из последних закрытых заседаний "Гражданского договора" он сообщил команде, что Азербайджан "претендует на захват Тигранашена". Сообщается, что председатель организации "Еркрапа" Сасун Микаелян спросил Пашиняна на закрытом заседании: "Разве нельзя заменить Тигранашен на Арцвашен?".

Утверждается, что Пашинян был возмущен вопросом: "Вы толкаете меня на преступление? Как я могу принять одностороннее решение относительно территории, принадлежащей Республике Армения, и оставить Арцвашен в составе Азербайджана своей подписью?".

И тут есть необходимость пояснений. Начать которые нужно с вопроса о том, что вообще делает глава террористической организации "Еркрапа", которая активно участвовала в преступлениях против Азербайджана, на закрытом заседании правящей в Армении Партии?!

Кроме того стоит напомнить, что Тигранашеном в Армении называют село Кярки, которое согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, находится в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. В мае 1992 года в ходе Первой карабахской войны Вооружённые силы Армении оккупировали Кярки и изгнали местных жителей.

Что же касается Арцвашена, то так в Армении называют село Башкенд. Это село, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, фактически контролирующего село, расположено в Гедабекском районе нашей страны. Получается, что Пашинян, который ранее не раз заявлял, что признает территориальную целостность Азербайджана в полном объеме, включая анклавы, снова отказывается от своих слов и срывает подписание мирного договора. Но об этом, конечно, никогда не расскажет мадам Бадалян. Суть ее работы состоит в ином - лгать и оправдываться.

