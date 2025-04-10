Уникальная роль Азербайджана - верный союзник и блестящий посредник

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в IV Анталийском дипломатическом форуме по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В Международном аэропорту Антальи Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

Для начала отмечу, что данный форум соберет мировых лидеров, политиков, ученых, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества для обсуждения важнейших глобальных вопросов и поисков путей эффективного международного сотрудничества. Форум предоставляет уникальную возможность для обсуждения путей укрепления международных институтов и формирования доверия между государствами - очень важная всегда, а тем более ныне, задача.

Азербайджан, отмечу особо, всегда выделялся именно тем, что занимает уникальную позицию страны, которая тверда, последовательна и надежна в плане выстраивания долгосрочных отношений со своими союзниками. И тут имеет смысл напомнить про заявление, сделанное главой нашего государства совсем недавно, на церемонии открытия газопровода Игдыр - Нахчыван.

"Единство Турции и Азербайджана вносит огромный вклад в тюркский мир", - заявил тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет большую роль в объединении тюркского мира. А еще глава нашего государства вспомнил тогда про совместные проекты нефте- и газопроводов.

"Такие нефте- и газопроводные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только объединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как видим, перед нами поистине уникальный пример глубочайшей взаимной поддержки между Азербайджаном и Турцией. Это то, что определяло, определяет и будет определять настоящее и будущее всего нашего региона. Но есть тут и еще один важный нюанс. Он состоит и в уникальной роли нашей страны, которая не только выстраивает одинаково теплые отношения со своими союзниками, но и играет роль посредника, когда между нами возникают проблемы.

Очередное тому доказательство - офис главы правительства Израиля опубликовал сообщение, подтверждающее проведение переговоров с представителями Турции, которые прошли в Азербайджане.

"Израиль благодарит Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности", - передает офис Нетаньяху.

Это то, что в очередной раз доказывает, что даже маленькая по размерам страна способна играть поистине гигантскую роль в разрешении важнейших мировых проблем. К сожалению, между Турцией и Израилем действительно имели место серьезные разногласия, но именно наша страна сделала важнейший шаг для их устранения. Именно Азербайджан, хотя в мире есть страны, куда большие по размерам и прочим параметрам!

И ведь это происходит не впервые. На этой неделе, выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку", глава нашего государства заявил, что Азербайджан выступил посредником и в первом примирении Турции и Израиля. Во время первого кризиса мы сыграли активную роль в сближении позиций этих двух стран.

"Мы союзники Турции. Мы подписали Шушинскую декларацию в 2021 году и официально являемся союзниками", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом он подчеркнул, что Израиль также является дружественной для Азербайджана страной, и эта взаимная дружба на протяжении многих лет проявлялась в различных сложных ситуациях.

"Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами нас беспокоит", - указал тогда глава нашего государства.

Но, в отличие от подавляющего большинства современных политиков, он не просто сделал заявление, а осуществил конкретный шаг на пути устранения важной проблемы. И этот шаг очень высоко ценят и в Израиле, и в Турции. Уверен, что этот шаг стал очередным напоминанием всему миру о том, что Азербайджан является поистине уникальным государством, которое способно быть верным, надежным другом для всех своих союзников, также играя блестящую посредническую миссию, когда в том возникает насущная необходимость. А это, в условиях большого числа конфликтов в мире, повышает роль и статус нашего государства на всей планете.