Азербайджанские военнообязанные проходят обучение с упором на практические занятия

На учебных сборах с группой военнообязанных, призванных из запаса, проводимых в воинских частях в соответствии с годовым планом подготовки министерства обороны Азербайджана, в рамках мероприятий, осуществляемых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, особое внимание уделяется практическим занятиям.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с учебной программой с привлеченным на сборы составом в одной из воинских частей специального назначения были проведены теоретические и практические занятия, совершенствуется строевая подготовка военнообязанных.

"В ходе тренировок, проводившихся на различных учебных площадках, военнообязанные сначала были обучены правилам оказания первой медицинской помощи во время боя, были отработаны методы эвакуации раненых с территории, дана обширная информация о современных специальных средствах, находящихся на вооружении инженерных подразделений армии Азербайджана.

Во время занятий военнообязанные отработали практические навыки по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, состоящего на вооружении наших подразделений, а также освоили правила использования средств индивидуальной химической защиты.

После проведения просветительских бесед с военнообязанными и донесения до их сведения правил безопасности, военнообязанные успешно выполнили практические стрельбы из различного стрелкового оружия.

Учебные сборы, проводимые в плановом порядке в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, совершенствования их практических навыков, а также ознакомления с вооружением, поступившим в арсенал нашей армии, и изучения его боевого применения, продолжаются",- говорится в сообщении ведомства.