https://news.day.az/politics/1747503.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях «KURTARAN-2025» Азербайджанские военные прибыли в Турцию для участия в международных учениях "KURTARAN-2025", которые проходят в городе Мармарис и продлятся до 30 апреля. Как передает Day.Az, согласно информации Министерства обороны, в учениях примут участие Военно-Морские силы, Сухопутные войска, Военно-Воздушные силы и Силы береговой охраны Турции.
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях «KURTARAN-2025»
Азербайджанские военнослужащие отправились в братскую Турцию для участия в международных учениях "KURTARAN-2025", которые будут проходить до 30 апреля в городе Мармарис.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
В учениях запланировано участие военнослужащих Военно-морских сил, Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Сил береговой охраны Турецкой Республики.
Во время учений также планируется проведение "Дня высокопоставленного наблюдателя".
В рамках учений в соответствии с планом различные виды войск выполнят поставленные задачи во взаимодействии.
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