Иранское агентство IRNA опубликовало аналитический материал АМИ Trend о визите Масуда Пезешкиана в Баку

Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA) опубликовало статью агентства международной информации Trend, приуроченную к визиту Президента Масуда Пезешкиана в Баку, передает Day.Az.

IRNA - старейшая и одна из самых влиятельных медиа-структур Ирана. Основанное в 1934 году агентство предоставляет новостные репортажи и аналитические материалы, касающиеся Ирана и Ближнего Востока, на различных языках.

"Визит Президента Пезешкиана в Азербайджан открывает новый этап в региональной дипломатии Ирана и подчеркивает растущее стратегическое значение экономических отношений между Тегераном и Баку", - цитирует IRNA материал агентства Trend.

В статье также отмечается, что Иран активно работает над устранением торговых барьеров и наблюдает рост сотрудничества с Азербайджаном.

"Примечательным аспектом визита Президента Пезешкиана является участие более 100 представителей частного сектора Ирана, что подчеркивает усилия Тегерана по превращению частного сектора в основной двигатель двустороннего сотрудничества", - говорится в статье.

Кроме того, энергетическое сотрудничество остается краеугольным камнем стратегического партнерства между двумя странами. В мае 2024 года Азербайджан и Иран запустили гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз. Эти проекты обеспечат орошение более 400 000 гектаров сельскохозяйственных земель в обеих странах и будут вырабатывать до 280 мегаватт электроэнергии, что значительно повысит энергетическую безопасность приграничных регионов.

"Развитие транспортной инфраструктуры также является важным приоритетом для двух стран. Азербайджан и Иран активно сотрудничают в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг, который соединяет Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу. Ключевые проекты, такие как строительство железной дороги Решт-Астара, завершение которого ожидается в 2025 году, и строительство моста через реку Астара для автомобильного и железнодорожного сообщения, могут значительно повысить эффективность грузовых перевозок", - отмечается в статье.

Подчеркивается, что укрепление двусторонних отношений может стать основой для формирования нового регионального экономического порядка. "Взаимовыгодное сотрудничество и стратегические инициативы будут определять будущее Южного Кавказа и всего региона", - говорится в статье.