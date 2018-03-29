Российский историк: Признать геноцид азербайджанцев – долг российских политиков
"Погромы в марте-апреле 1918 года в Баку были учинены армянами с особым зверством".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на проходящей сегодня в Баку научной международной конференции на тему "1918 год - 100-летие геноцида азербайджанцев. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период" заявил российский историк Олег Кузнецов.
По его словам, совершенной в Баку и в других регионах Азербайджана в 1918 году резне необходимо дать правовую оценку: "События 1918 года являются геноцидом. Согласно указу, подписанному Президентом Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. Этот указ был подписан абсолютно справедливо и имеет правовую основу. Потому признание геноцида азербайджанцев - долг российских политиков".
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