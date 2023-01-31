https://news.day.az/popularblog/1533406.html 13 достопримечательностей Азербайджана, которые обязательно надо посетить - ВИДЕО
13 достопримечательностей Азербайджана, которые обязательно надо посетить - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов опубликовал на своей странице в Instagram 13 достопримечательностей Азербайджана, которые обязательно надо посетить.
Представляем читателям данные кадры:
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