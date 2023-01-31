13 достопримечательностей Азербайджана, которые обязательно надо посетить
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Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов опубликовал на своей странице в Instagram 13 достопримечательностей Азербайджана, которые обязательно надо посетить.

Представляем читателям данные кадры: