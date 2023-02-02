Замерзший водопад в Губе

Тревел-блогер Юсиф Атакишиев поделился на своей странице в Instagram снимками замерзшего водопада в Губинском районе.

"Второй месяц зимы подходит к концу, а застать красивую природу, укутанную белым снегом, становится все реже.

В минувшие выходные мы отправились на север в отдаленную деревню Грыз в Губе, где прошли две разные пешеходные тропы к замерзшим водопадам #Грыздахна и ГурГур, затаившим дыхание среди скал горы Агдаг", - говорится в публикации.