https://news.day.az/popularblog/1534080.html Замерзший водопад в Губе - ФОТО
Замерзший водопад в Губе - ФОТО
Тревел-блогер Юсиф Атакишиев поделился на своей странице в Instagram снимками замерзшего водопада в Губинском районе.
"Второй месяц зимы подходит к концу, а застать красивую природу, укутанную белым снегом, становится все реже.
В минувшие выходные мы отправились на север в отдаленную деревню Грыз в Губе, где прошли две разные пешеходные тропы к замерзшим водопадам #Грыздахна и ГурГур, затаившим дыхание среди скал горы Агдаг", - говорится в публикации.
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