В GSC Game World подтвердили утечку S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители украинской студии GSC Game World отреагировали на утечку ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Заявление компании опубликовано в Twiiter.

В сообщении для фанатов серии S.T.A.L.K.E.R. студия подтвердила факт слива. "Наша команда выявила уязвимость, которую использовала группа российских хакеров, атаковавших компанию в течение почти полутора лет", - отметили авторы. По их словам, слитый билд, который смогли запустить энтузиасты, был предназначен для тестирования различных аспектов игры.

"На данный момент мы убедительно просим сталкеров и тех, кто хочет присоединиться к Зоне в будущем, не смотреть и не делиться утечками материалов из игры", - заявили в компании. Также в GSC попросили геймеров не запускать игру, чтобы "не портить опыт самостоятельного исследования Зоны".

В заключение разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили, что "целиком отдают сердца и души" созданию нового тайтла. "Несмотря на возникшую проблему, мы будем продолжать работать над тем, чтобы игра оправдала ваши ожидания, как мы надеемся", - подчеркнули в студии.

Авторы сообщества "Вестник "Того Самого Сталкера"", которые опубликовали архив с игрой, заявили, что уровень лжи и манипуляций GSC "превзошел все ожидания". "Это очень удобно, назвать некомпетентность своих сотрудников безопасности "уязвимостью", а потом обвинить нас в том, что мы ею воспользовались, беспрепятственно скачав билд", - подчеркнули энтузиасты.