Естественный внешний вид Памеллы Андерсон восхитил подписчиков

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует на кровати, стоя на коленях. При этом она одета в красное облегающее платье длины мини. Также видно, что звезда "Спасателей Малибу" на время съемки отказалась от косметики, а распущенные волосы собрала в хвост.

Поклонники восхитились естественным внешним видом Андерсон, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Мне так нравится настоящая Пэм", "Ты идеальная", "Икона", "Как отрадно видеть, что ты продолжаешь расцветать", "Словно светишься на этом фото", - высказывались они.