Парень проснулся с загадочным пятном на ноге

Пользователь Reddit с ником batusao4 опубликовал фотографию своей ноги с повреждением на ней. Увиденное на снимке напугало других юзеров, они посоветовали автору публикации срочно обратиться к врачу.

"Я проснулся с этим на ноге", - написал парень в сети. На фото, прикрепленном к публикации, на задней части икры парня можно заметить крупное овальное пятно фиолетового цвета.

В комментариях пользователи предположили, что рассказчика мог укусить паук. "Возьми фломастер, обведи вокруг укуса и наблюдай, чтобы он не разрастался за нарисованную линию", "Около трех лет назад меня укусил коричневый паук-отшельник выше лодыжки. Сначала укус выглядел как прыщик, а потом покрылся струпьями", - высказались они.

Другие комментаторы отметили, что подобное несовершенство могло появиться из-за того, что автор заразился золотистым стафилококком. По их словам, это состояние может вызвать сепсис и последующее заражение крови. Также парня предостерегли, что промедление с походом к специалисту может стоить ему ноги. "Чем бы это ни было, как можно скорее обратись к врачу", - заключили юзеры.

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