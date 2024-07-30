Популярная блогерша снялась без макияжа

Популярная украинская блогерша София Стужук снялась без макияжа и показала естественную внешность с дефектами на коже. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя инфлюэнсерша разместила ролики, на которых продемонстрировала крупные прыщи на лице. По словам Стужук, ее организм дал сбой на фоне гормонального сбоя, стресса, диеты и ряда заболеваний. По этой причине на коже появились многочисленные воспаления, которые сложно лечились, подчеркнула она.

"Меня сыпало два месяца ужаснейшими акне! Никогда так долго не было. И ничего, казалось, не помогало. У меня никогда в жизни, кроме подросткового возраста, не было так долго и так много акне", - посетовала она.

Однако блогерша рассказала, что стала питаться с профицитом калорий, чтобы улучшить свое внешнее и внутреннее состояние, а также принимала БАДы. "Я вошла в нормальное состояние. Все это время я дала себе возможность просто восстанавливаться", - уточнила она.

В заключение звезда продемонстрировала кадры без косметики и с чистой кожей. "Видео без обработки. Из мейка консилер под глазами и брови подкрашены. Лицо практически чистое", - заключила Стужук.

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