https://news.day.az/popularblog/1716847.html Появился трейлер перезапуска «Супермена» Трейлер фильма Джеймса Ганна о "Супермене", очередной перезапуск франшизы DC, появился в сети. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian. Роль Супермена/Кларка Кента в новом фильме играет американский актер Дэвид Коренсвет, его возлюбленную Лоис Лэйн играет Рэйчел Броснахэн.
Появился трейлер перезапуска «Супермена»
Трейлер фильма Джеймса Ганна о "Супермене", очередной перезапуск франшизы DC, появился в сети.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.
Роль Супермена/Кларка Кента в новом фильме играет американский актер Дэвид Коренсвет, его возлюбленную Лоис Лэйн играет Рэйчел Броснахэн. Фильм снят режиссером Джеймсом Ганном, который в 2022 году стал генеральным директором киновселенной DC (DCU).
На кадрах трейлера присутствуют собака Супермена Крипто, а также один из самых главных противников Супермена - Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта.
Супермен на кадрах вызывает гнев гражданского населения - на него кричат люди и кидаются посудой.
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