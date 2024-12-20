Появился трейлер перезапуска «Супермена»

Трейлер фильма Джеймса Ганна о "Супермене", очередной перезапуск франшизы DC, появился в сети.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.

Роль Супермена/Кларка Кента в новом фильме играет американский актер Дэвид Коренсвет, его возлюбленную Лоис Лэйн играет Рэйчел Броснахэн. Фильм снят режиссером Джеймсом Ганном, который в 2022 году стал генеральным директором киновселенной DC (DCU).

На кадрах трейлера присутствуют собака Супермена Крипто, а также один из самых главных противников Супермена - Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта.

Супермен на кадрах вызывает гнев гражданского населения - на него кричат люди и кидаются посудой.