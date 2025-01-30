Девушка узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод. Большинство комментаторов поддержало решение рассказчицы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написала, что вышла замуж в 2018 году. "Я никогда не нравилась родственникам мужа, и они ясно дали это понять", - отметила девушка. Например, однажды свекровь выбросила в мусорное ведро торт, которая невестка принесла к ней в гости в качестве благодарности за приглашение.

В 2022 году, отметила рассказчица, ее супруг потерял бизнес, из-за чего они переехали в его родной город. Муж героини истории, по ее словам, работал неполный рабочий день и параллельно пытался восстановить бизнес, а она стала основным кормильцем в семье. Автор поста рассказала, что отвечала за покупку подарков на Рождество семье мужа и потратила много денег на них. Затем муж сообщил ей, что его семья не хочет видеть девушку на празднике и что он пойдет туда один.

"Я была в ярости, я разочаровалась в нем. Это был момент, когда я поняла, что мой брак закончился", - рассказала героиня истории. Она отметила, что поменяла дорогие подарки на дешевые, что в результате помогло ей сэкономить 600 долларов. "Мой муж пришел домой с рождественского обеда и сказал, что я унизила его и опозорила перед его семьей", - заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора истории развестись. По мнению большинства из них, родственники супруга рассказчицы ужасно с ней обращались.