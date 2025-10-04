«Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с 13-летним сыном

"Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио опубликовала фото с 13-летним сыном Ноа.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

44-летняя Алессандра Амбросио показала редкое фото с 13-летним сыном на отдыхе в Дубае. Мать с сыном сделали общее селфи во время поездки на машине по городу.

"Ангел" Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.